На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись два большегруза

Один из водителей госпитализирован

Сегодня днем, 25 июня, на трассе в Ашинском районе столкнулись два большегруза. В результате водителя одного из автомобилей госпитализировали, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла в 16:25 на 1566 километре автодороги Москва — Челябинск. По предварительным данным, 58-летний водитель, управляя автомобилем «МАН», на пересечении трассы в прямом направлении не пропустил автомобиль «Шакман», и произошло столкновение.

В результате пострадал 53-летний водитель «Шакмана», его доставили в ближайшую больницу.

«На место ДТП оперативно прибыли 3 экипажа ДПС, которые оказали помощь участникам ДТП, а также организовали реверсивное движение. На данный момент движение восстановлено. По факту происшествия проводится проверка»,— уточнили в ведомстве.

Судя по онлайн-картам, на месте аварии до сих пор большая пробка. Водителям следует быть осторожнее.

Сегодня утром в Копейске произошла массовая авария с участием пяти автомобилей, одна из машин от удара загорелась. Как уточнили в пресс-службе областной ГИБДД, пострадавших нет.