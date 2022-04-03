На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись четыре большегруза

На участке около Сима образовалась пробка

Сегодня днем, 3 апреля, на трассе М-5 «Урал» около города Сим в Челябинской области произошла массовая авария. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, столкнулись четыре большегруза. В результате движение по трассе оказалось заблокировано в обе стороны.

«Сим встал в оба направления. ДТП у моста»,— написал пользователь Александр Елыков в сообществе «Трасса М-5 Уфа — Челябинск».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» факт аварии подтвердили и уточнили, что пострадавших в результате ДТП нет.

«По предварительной информации, столкнулись четыре большегруза. ДТП без пострадавших. На место незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД, осуществляется регулировочно-распределительная деятельность. С целью обеспечения безопасности участников дорожного движения на месте организовано реверсивное движение. Уточняются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

По словам очевидцев, на данный момент пропускают только легковые автомобили. На участке трассы сохраняется большая пробка.