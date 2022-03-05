На трассе М-5 в Челябинской области случилось несколько ДТП с фурами

По данным ГИБДД, пострадавших нет

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Сегодня, 5 марта, на трассе М-5 рядом с городом Симом случилось несколько ДТП с фурами. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

О ДТП на трассе в социальных сетях рассказали очевидцы. Мы уточнили, что аварий на трассе с жертвами сегодня не было.

«Несколько мелких аварий случилось с фурами, пострадавших нет», — уточнили в областной Госавтоинспекции.

В Челябинской области 5 и 6 марта в отдельных районах ожидается мокрый снег. Местами возможен гололед, сильное отложение осадков на проводах, усиление ветра до 25 м/с, метели, сообщили в ГУ МЧС региона.

ГИБДД предупреждает о соблюдении скоростного режима на дорогах в условиях гололеда.