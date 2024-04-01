На трассе М‑5 в Челябинской области сгорело придорожное кафе

Причины пожара устанавливают дознаватели

На 1587-м километре трассы М‑5 в Ашинском районе загорелось летнее придорожное кафе, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Здание двухэтажное. Первый этаж кирпичный, второй деревянный. Сотрудникам МЧС России удалось в кратчайший срок ликвидировать открытое горение. Повреждены строительные конструкции 2‑го этажа. Пострадавших нет», — прокомментировали в ведомстве.

Дочь хозяина кафе написала в соцсетях, что отец долгие годы вкладывал много сил в развитие бизнеса.

«Мой папа всегда принимал у себя гостей с открытой душой и добротой, многим просто так разрешал переночевать, часто угощал бесплатно, не брал денег. К сожалению, больше всего жаль, что весь его многолетний труд пострадал. Важно, что папы не было на месте во время пожара и никого из посетителей. Спасибо всем, кто принимал участие в тушении», — написала Арпине Авдалян.

На участке дороги из-за пожара ввели реверсивное движение.