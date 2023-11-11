На трассе М-5 в Челябинской области самосвал съехал в кювет

Введено реверсивное движение

На трассе М-5 в Челябинской области самосвал съехал в кювет. На месте работает эвакуатор. На участке введено реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Инцидент произошел на 1597 километре трассы на территории Ашинского района. Известно, что самосвал двигался в сторону Челябинска. По невыясненным пока обстоятельствам водитель съехал с дороги. В результате никто не пострадал.

На участке введено реверсивное движение.

Судя по онлайн-картам, в районе съезда автомобиля образовалась серьезная пробка.