На трассе М‑5 в Челябинской области после ДТП перевернулась Lada Granta

На участке рядом со стелой «Европа — Азия» образовалась пробка

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Сегодня, 27 апреля, на трассе М-5 «Урал» под Златоустом после столкновения с Kia Ceed перевернулась Lada Granta. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

21-летний водитель отечественного авто не соблюдал дистанцию и врезался в попутную Kia Ceed под управлением 31-летнего мужчины. Lada Granta после столкновения перевернулась. Известно, что в аварии никто серьезно не пострадал.

Очевидцы полагают, что водитель и пассажиры перевернувшейся легковушки находились в состоянии опьянения. Проводится медосвидетельствование.