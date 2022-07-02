На трассе М-5 в Челябинской области на ходу загорелась фура

Водитель не пострадал

На трассе М-5 в Челябинской области на ходу загорелась фура, сообщили очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет.

Инцидент произошел 1 июля в 18:16 в районе Бакала. Автомобиль «КАМАЗ» с полуприцепом загорелся прямо во время движения. Водитель вовремя заметил возгорание и успел покинуть кабину.

«Автомобиль сильно пострадал. Людей пострадавших нет. На месте работали четыре автоцистерны»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Очевидцы также сообщают, что автомобилист перевозил моторное масло, которое разлилось, однако в ведомстве эту информацию не прокомментировали, сославшись на отсутствие данных.