На трассе М-5 в Челябинской области легковушка столкнулась с бензовозом

Пострадал водитель иномарки

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Сегодня, 3 июня, на трассе М-5 «Урал» в Златоусте автомобиль «Шевроле Нива» столкнулся с бензовозом. Пострадал водитель легковушки. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

По данным областной Госавтоинспекции, водитель бензовоза при повороте налево не уступил дорогу движущемуся навстречу легковому автомобилю. «Шевроле Нива» в результате столкновения пробила колесо бензовоза.

«Водитель иномарки получил травмы — ушиб грудной клетки и перелом носа. Разлива топлива нет», — рассказали в областной ГИБДД.

На месте работают оперативные службы.