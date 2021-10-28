На трассе М‑5 в Челябинской области авто врезалось в ограждение и перевернулось

Водитель получил тяжелые травмы

Сегодня утром, 28 октября, на трассе М-5 рядом с Уреньгинским кладбищем водитель ВАЗ-2112 врезался в бетонное ограждение. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

В результате удара легковушка перевернулась на крышу, а водитель оказался заблокирован в салоне. На место происшествия выехали специалисты Златоустовского спасательного отряда.

«Пострадавшего под присмотром медиков освободили из-под деформированных дверей и приборной панели. Мужчину со множественными травмами нижних конечностей и головы оперативно передали сотрудникам скорой помощи», — сообщают в региональной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, накануне на трассе М-5 водитель грузовика врезался в стоящую на обочине фуру и погиб. Тело мужчины удалось достать из салона только при помощи спецтехники.