На трассе М-5 «Урал» в массовом ДТП разбилась пьяная компания

Жители Златоуста направлялись на одно из челябинских озер

Минувшей ночью на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП. В результате один человек погиб, еще несколько получили травмы и были госпитализированы. Подробнее о происшествии рассказала с места событий корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Авария произошла около 22:00 2 июля в двух километрах от Уреньги. В автомобиле «ВАЗ-2110» находилось шесть человек, причем все, кроме водителя, были пьяны. Компания направлялась в сторону Челябинска. Внезапно навстречу им выехал автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого находилась женщина. Водитель «десятки» попытался уйти от столкновения, но избежать аварии не удалось.

«От сильного удара „ВАЗ“ разорвало на две половины. Затем передняя часть кузова влетела в третьего участника ЧП — „Ладу Калину“»,— рассказала корреспондент.

Как сообщили нашему журналисту сотрудники ГИБДД, прибывшие на место, один из пассажиров «десятки» погиб на месте ДТП. Еще два человека госпитализированы с различными травмами. Водитель и пассажиры «Тойоты» и водитель «Лады» не пострадали.

«По факту произошедшего проводится расследование. Обстоятельства устанавливаются»,— добавили правоохранители.

Всего на месте работало 6 автомобилей ДПС, пожарные, сотрудники скорой и других экстренных служб. Движение в районе ЧП было перекрыто на час.