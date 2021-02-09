На трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП

Авария унесла жизни двух человек

В девятом часу утра сегодня на 1 480 километре автодороги М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. По предварительным данным, столкнулись автомобиль «Лексус», двигавшийся в направлении Челябинска, и встречный грузовик «Тонар». Погибли два человека из легкового автомобиля.