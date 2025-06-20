На трассе М-5 «Урал» под Миассом произошло крупное ДТП, есть погибшие

Движение на автодороге полностью остановлено, организован объезд по обочине

В Миасском городском округе произошла крупная авария на трассе М-5, на 1777-м километре столкнулись два транспортных средства, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

На месте работают спецслужбы.

По предварительным данным, два человека погибли на месте, двое получили ранения. Одну пострадавшую получилось деблокировать при помощи бойцов МЧС. Пострадавшие госпитализированы.

Движение на месте аварии перекрыто полностью, объезд для легкового транспорта осуществляется по обочине в сторону Башкортостана. Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует пути объезда через Нижний Атлян или Миасс.