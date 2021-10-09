На трассе М-5 «Урал» «Пежо» протаранил грузовик дорожных строителей

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал

Днем 9 октября сотрудники управления ГИБДД по Челябинской области зафиксировали очередное ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал», на подъезде к Екатеринбургу. Легковая иномарка, потеряв управление, врезалась в грузовик дорожных строителей, занятых расширением дороги, сообщают очевидцы происшествия и отдел пропаганды областной госавтоинспекции.



«По предварительным данным, водитель автомобиля «Пежо» около 13-40 9 октября, опережая «Тойоту Ландкрузер», не справился с управлением и врезался в машину дорожных строителей на 99 километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Машины, легковой «Пежо» и грузовик дорожников, получили механические повреждения, информации о пострадавших в дежурную часть областной госавтоинспекции не поступало.

Очевидцы происшествия, связавшиеся с ИА «Первое областное», также подтверждают, что скорую помощь на место ДТП никто не вызывал. Однако из-за аварии движение на участке дороги в сторону Челябинска было затруднено.

Напомним, в планах губернатора Челябинской области Алексея Текслера и руководства УпрДор «Южный Урал» — повсеместное расширение подъезда к Екатеринбургу до четырех полос. Ход строительства глава региона инспектировал в конце августа, работы на трассе ведутся до сих пор.