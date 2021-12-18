На трассе М-5 «Урал» на Челябинск образовалась пробка из-за массового ДТП

В Иглинском районе столкнулись четыре большегруза

Сегодня, 18 декабря, на трассе М-5 «Урал» из-за массовой аварии на границе Челябинской области и Республики Башкортостан образовалась многокилометровая пробка. Об этом автомобилисты сообщили в социальных сетях.

«Авария на границе с Башкирией, пробка 16 километров в обе стороны. Стоим»,— написал пользователь Марс Лукманов в сообществе «Трасса М-5 Уфа — Челябинск».

«Крупное ДТП на Уфу. Движение стоит. На Челябинск движение открыто. Переждите, пока движение не возобновят»,— добавил пользователь Маршал Трассы.

По данным пресс-службы ГИБДД по Республике Башкортостан, сегодня в восьмом часу утра на 1536 километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск в Иглинском районе столкнулись четыре большегруза: «Скания», «Ман», «Мерседес-Бенц» и «Скания». Пострадавших нет, подробности аварии уточняются. Для легковых автомобилей организован объезд через села Урман — Улу-Теляк.