На трассе М‑5 под Миассом в ДТП пострадал 14‑летний подросток

Водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль

В Челябинской области на трассе М‑5 «Урал» под Миассом опрокинулся Volkswagen. В результате ДТП пострадал 14‑летний подросток, его отвезли в больницу, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

«На 1790-м километре М‑5 „Урал“ Москва — Челябинск 46‑летний водитель Volkswagen не справился с управлением, съехал с дороги на обочину, после чего машину занесло, она наехала на препятствие и перевернулась», — отметили в ведомстве.

Подросток-пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован. По предварительным данным, он не был пристегнут ремнем.