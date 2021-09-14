На трассе М‑5 под Миассом мотоциклист погиб в ДТП с ВАЗом и грузовиком

У мужчины не было водительского удостоверения

Смертельное ДТП произошло днем 14 сентября на 1779 км автодороги Москва — Челябинск под Миассом. В столкновении мотоцикла, легкового авто и грузовика погиб водитель, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 30-летний мотоциклист-бесправник за рулем «Ямахи Роял Стар» не выбрал безопасную скорость, совершил касательное столкновение с ВАЗ-21124, затем протаранил остановившийся впереди грузовик «Мерседес Бенц» с прицепом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия», — прокомментировали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Установлено, что мотоциклист проживал в Башкортостане, не имел водительского удостоверения, ранее за нарушение ПДД не привлекался.