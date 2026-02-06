На трассе М-5 под Златоустом столкнулись 3 машины, в том числе автовоз

Из-за массовой аварии движение по автодороге остановлено

На федеральной трассе М-5 «Урал» в районе Златоуста столкнулись три автомобиля, движение в районе массовой аварии полностью ограничено в обоих направлениях, сообщает Госавтоинспекция по Челябинской области.

«Автомобили полностью перегородили дорогу в районе 1751‑го километра. На месте работают автоинспекторы. Движение остановлено», — рассказали в ГАИ.

Для объезда участка ДТП рекомендуется использовать следующий маршрут: поселок Балашиха — Сыростан — Нижний Атлян.

Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать указания сотрудников автоинспекции на месте.