На трассе Челябинской области погибла пассажир «Тойоты», врезавшейся в стоящий грузовик

Трагедия произошла на автодороге «Усть-Багаряк — Тюбук»

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, произошедшего поздним вечером 4 января на автодороге «Усть-Багаряк — Тюбук». В результате столкновения «Тойоты Секвойя» с припаркованным на обочине грузовиком здесь погибла 44-летняя женщина, сообщили Первому областному информагентству в отделе пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.



По данным сотрудников ГИБДД, авария произошла в 22-25 4 января на 61 километре автодороги. Водитель «Тойоты» не справился с управлением, машину занесло и она врезалась в припаркованный на противоположной стороне шоссе грузовик «Скания».

Тяжелые травмы получила женщина, пассажир легкового автомобиля. На место аварии прибыли спасатели, полиция и экипаж скорой помощи. Но спасти пострадавшую медики не смогли: она скончалась во время транспортировки в больницу.