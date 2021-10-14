На трассе Челябинск — Екатеринбург в массовом ДТП пострадал мужчина

Столкнулись три грузовика и легковушка

На 54-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург столкнулись четыре автомобиля. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.

ДТП случилось сегодня ночью. При не установленных пока обстоятельствах столкнулись три грузовых и один легковой автомобиль.

«Дежурная смена Мобильного отряда областной ПСС произвела отключение аккумуляторной батареи и оказала помощь в транспортировке одного из пострадавших до автомобиля скорой», — рассказали в ПСС.

Накануне в 10:40 на 1778-м километре автодороги Москва — Челябинск при столкновении автомобиля Mazda с большегрузом пострадал 39-летний водитель иномарки и его пассажир.