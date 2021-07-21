На трассе Челябинск — Екатеринбург при столкновении легковушки и «Газели» погиб человек

Еще двое получили травмы и были госпитализированы

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На трассе М-5 «Урал» при подъезде к Екатеринбургу столкнулись автомобиль «Ниссан» и «Газель». Погиб водитель иномарки. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в Каслинском пожарно-спасательном гарнизоне.

Авария случилась накануне, 20 июля, поздно вечером. На 95-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург столкнулись легковушка и микроавтобус. 64-летний водитель «Газели» не пострадал. 28-летний пассажир «Ниссана» получил сотрясение мозга, раны лица и колена, у 58-летнего мужчины диагностированы переломы и сотрясение мозга. Оба госпитализированы в больницу Кыштыма. 42-летний водитель иномарки получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.