На трассе Челябинск — Екатеринбург иномарка влетела в столб

В авто находились двухмесячный малыш и семилетний ребенок

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В Сосновском районе на трассе Челябинск — Екатеринбург иномарку занесло и она врезалась в столб. В салоне автомобиля находились двухмесячная девочка и семилетний малыш.

Авария случилась в 9:15 1 февраля. На место происшествия выезжали скорая помощь, сотрудники ГИБДД и дорожники. Последние посыпали дорогу песком.

«Ниссан Альмера» 2004 г. (праворукий автомат) на скользкой дороге занесло. Автомобиль вошел в неуправляемый занос и влетел в столб. Удар пришелся в водительскую дверь. За рулем — девушка, пассажиры — её муж и двое детей: девочка, два месяца, и мальчик примерно семи лет. Пристегнуты, в креслах. Все живы», — написал в соцсетях Евгений Маленкин.

По словам очевидца, в автомобиле зажало женщину. Ее доставали другие водители. В результате водитель была госпитализирована с травмами.

В пресс-службе УГИБДД по Челябинской области уточнили, что, по сводке, ДТП без пострадавших с материальным ущербом. У водителя подозревали перелом пальца, но оказался ушиб.