На трассах Челябинской области погибли два пешехода

Южноуральцы находились на проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде

Накануне вечером, 15 октября, на трассах Челябинской области с разницей в час погибли два пешехода. Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, на одежде находившихся на проезжей части южноуральцев не было световозвращающих элементов.

Одна из аварий произошла в 21:20 на 12 километре автодороги Троицк — Степное. 38-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «БМВ Х5», наехал на пешехода, который находился на проезжей части, не думая переходить ее. От полученных травм пока неустановленный мужчина скончался на месте происшествия.

Еще одно ДТП произошло на 1 километре автодороги Увельский ХПП — Челябинск — Троицк в 22:20.

«Водитель, 1951 года рождения, управляя автомобилем „Ваз 21099“, совершил наезд на пешехода, 1984 года рождения, шедшего по проезжей части навстречу движению транспортных средств. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия»,— добавили в ведомстве.

Проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства происшествий.

В Управлении напомнили пешеходам о том, что в темное время суток заметить их на дороге непросто, поэтому необходимо, чтобы на одежде присутствовали световозвращающие элементы.