На территории швейной фабрики в Миассе загорелся складской пристрой. Информацию об этом сегодня, 28 апреля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Пожар случился накануне, 27 апреля. Загорелось не само здание фабрики, а находящееся рядом складское помещение. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и 3 автоцистерны. Огонь на площади в 24 квадратных метра был ликвидирован в течение часа.
«Причиной возгорания, по предварительным данным, стало проведение огневых работ», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Происшествие обошлось без пострадавших.