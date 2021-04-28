На территории швейной фабрики в Миассе вспыхнул пожар

Горел пристрой рядом с предприятием

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На территории швейной фабрики в Миассе загорелся складской пристрой. Информацию об этом сегодня, 28 апреля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар случился накануне, 27 апреля. Загорелось не само здание фабрики, а находящееся рядом складское помещение. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и 3 автоцистерны. Огонь на площади в 24 квадратных метра был ликвидирован в течение часа.

«Причиной возгорания, по предварительным данным, стало проведение огневых работ», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Происшествие обошлось без пострадавших.