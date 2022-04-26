На территории нацпарка «Зигальга» второй раз за неделю вспыхнул пожар

Причиной вновь стал оставленный костер

В национальном парке «Зигальга» вечером 25 апреля потушили еще один пожар. По предварительным данным, возгорание произошло из-за оставленного участниками сплава костра. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Огонь распространился на 34 гектара. Сообщение о возгорании поступило в 11 утра, низовой пожар удалось локализовать и ликвидировать к 20 часам.

«В тушении участвовали 17 человек, к месту ЧП людей и оборудование доставляли на 5 автомобилях повышенной проходимости и квадроцикле, а затем на двух лодках. Весенние пожары характерны тем, что, быстро распространяясь по сухой траве, охватывают огромные территории», — прокомментировали в пресс-службе НП «Зигальга».

Напомним, днем ранее на территории нацпарка «Зигальга» вспыхнул пожар возле берега реки Юрюзань.