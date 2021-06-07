На территории Магнитогорского металлургического комбината нашли артиллерийские снаряды

Взрывчатых веществ в них не обнаружено

В вагоне с металлоломом на территории ММК были обнаружены боеприпасы. На место находки прибыли бойцы ОМОНа. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Артиллерийские боеприпасы находились в вагоне с ломом. Находку обследовали сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа управления Росгвардии по региону.

«Выяснилось, что боеприпасы не содержат взрывателя и взрывчатого вещества. Опасности для жизни и здоровья людей находки не представляли», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал наш сайт, недалеко от поселка Беловка Чесменского района местный житель обнаружил гранату и сообщил о находке. В Росгвардии напомнили, что такие боеприпасы представляют реальную опасность для людей. Эти предметы уничтожают на месте.