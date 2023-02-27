На Таганае женщина сорвалась вниз во время спуска с вершины

Спасатели эвакуировали пострадавшую до кареты скорой помощи

Спуск с южной вершины хребта Большого Таганая, именуемой Двуглавой сопкой, обернулся для женщины получением серьезных травм. Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, в минувшие праздничные выходные 60-летняя туристка сорвалась с тропы и пролетела вниз несколько метров. Она успела удариться о стволы деревьев и железные ступени лестницы. В итоге пострадавшая получила травмы спины, головы и тела.

«Близкие, с которыми пострадавшая вышла на прогулку, пытались оказать первую помощь, а оказавшиеся поблизости туристы с помощью подручных средств перебинтовали рваные раны головы и вызвали спасателей», — сообщили в ПСС Челябинской области.

Специалисты из Златоустовского отряда службы спасения эвакуировали женщину с помощью альпинистского снаряжения, когда спускали ее по лестнице. Затем пострадавшую погрузили на сани, на которых ее увезли до Центральной усадьбы. Там уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

Еще один подобный случай в эти выходные произошел с 42-летней жительницей Златоуста. С травмой ноги она до последнего пыталась самостоятельно вернуться обратно, но боль стала невыносимой, поэтому руководитель ее группы нашла место, где есть связь, и дозвонилась спасателям. Ее нашли в районе Горбатого моста, откуда эвакуировали в город.

Спасатели напоминают, что для оказания помощи информацию о ЧП нужно немедленно передать по телефону 112. В некоторых удаленных местах связи может и не быть, но на возвышенностях вероятность того, что телефон снова начнет ловить, все же больше.