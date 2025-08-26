На Таганае задержали браконьера с уловом рыбы

Мужчина рыбачил на территории нацпарка не в первый раз

Инспекторы национального парка «Таганай» задержали рыбака-браконьера. Мужчина, зная, что находится на особо охраняемой территории, незаконно выловил из реки 21 рыбу, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Следы нарушителя инспекторы обнаружили в районе Большого Киалима. Браконьер, довольный уловом, устроил стоянку. Все это время оперативники наблюдали за ним, а под покровом ночи задержали.

Оказалось, мужчина рыбачит на особо охраняемой территории не в первый раз. В его отношении составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.