На Таганае туристы устроили пожар

Причиной возгорания стал брошенный костер

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Пожар в национальном парке «Таганай» вспыхнул днем 22 августа. На месте возгорания сотрудники службы охраны заметили рубку веток деревьев, следы палатки и последствия стоянки отдыхающих. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Причиной возгорания стал брошенный костер. С огнем удалось быстро справиться, в тушении участвовали 6 инспекторов службы охраны „Таганая“. Площадь пожара составила 0,2 гектара», — прокомментировали в пресс-службе НП «Таганай».

Туристам напоминают: из-за повышенного класса пожарной опасности при посещении нацпарка «Таганай» действует ряд ограничений. Передвигаться можно только по маркированным тропам, запрещено использовать открытый огонь, курить вне территории приютов и кордонов, а также останавливаться на ночлег в несанкционированных местах.