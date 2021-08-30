На Таганае туристка из Троицка сломала ногу

Женщину эвакуировали с маршрута и доставили в больницу

В горах Челябинской области пострадала 56-летняя туристка из Троицка. Женщина серьезно травмировала ногу в районе приюта «Белый ключ» на Таганае. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Поход пришлось прервать: пострадавшая не могла ни идти дальше, ни возвращаться назад. Чтобы помочь туристке, спасатели выехали за ней на квадроцикле.

«Оказали первую помощь, эвакуировали женщину к Центральной усадьбе и передали врачам скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Женщину госпитализировали, предварительный диагноз — перелом ноги.