На Таганае турист-нарушитель напал на инспектора нацпарка

Мужчина стал фигурантом уголовного дела

В национальном парке «Таганай» 40-летний мужчина напал на инспектора после того, как тот сделал ему замечание о нарушении правил нацпарка. Пострадавший обратился в больницу и полицию. Правоохранители оперативно задержали нападавшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что мужчина катался на велосипеде по парковой зоне, не пройдя обязательную регистрацию. Сотрудник нацпарка сделал ему несколько замечаний, но нарушитель на них не отреагировал. После очередного замечания он ударил сотрудника Таганая камнем по голове и скрылся.

«Стражи порядка подробно расспросили потерпевшего, установили свидетелей. На розыск злоумышленника были ориентированы все наружные службы. Вскоре нападавшего по приметам задержал экипаж Госавтоинспекции в районе проспекта Гагарина»,— рассказали в ведомстве.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.