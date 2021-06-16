На Таганае спасли попавшую в каменный капкан туристку из Челябинска

Женщина получила перелом ноги

В минувшие выходные во время прогулки в национальном парке «Таганай» жительница Челябинска получила перелом ноги. На помощь женщине пришли спасатели и неравнодушные туристы. Подробнее об инциденте рассказали накануне, 15 июня, в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

32-летняя челябинка переходила Каменную реку, когда вдруг оступилась и ее левая нога оказалась зажатой меж крупных валунов. Спасатели Златоустовского отряда, которые дежурили на посту, сразу же отправились на помощь пострадавшей.

«Проведенный осмотр подтвердил худшие опасения женщины — закрытый перелом левой ноги. Аккуратно освободить травмированную ногу удалось благодаря помощи мужчин-туристов, находившихся в это время поблизости. Пострадавшей спасатели оказали первую помощь, иммобилизовали конечность и при помощи квадроцикла транспортировали до Центральной усадьбы»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Дальнейшую помощь челябинке оказывали сотрудники скорой помощи.