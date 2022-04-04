На Таганае спасатели эвакуировали туриста с ожогами

Мужчину госпитализировали

Житель Екатеринбурга получил сильные ожоги тела в результате несчастного случая в приюте «Гремучий ключ» на Таганае. 45-летнему мужчине понадобилась помощь спасателей, сообщили сегодня, 4 апреля, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Специалисты Златоустовского отряда региональной ПСС на снегоходе преодолели более 10 км пути до приюта «Гремучий ключ», откуда эвакуировали 45-летнего мужчину, получившего ожоги тела. Пострадавшего привезли к Центральной усадьбе и передали медикам.

Накануне в лесу рядом с деревней Потанино спасатели обнаружили замерзающего 23-летнего мужчину. Молодой человек ушел из дома 2 апреля и заблудился, о его пропаже сообщила мать.

«Ослабший, с признаками переохлаждения, пострадавший идти не мог, но услышал и отозвался на зов спасателей. Согрев и оказав первую помощь, его доставили для дачи объяснений в ОМВД Копейска», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, спасатели Златоустовского отряда ПСС эвакуировали из приюта «Белый ключ» на Таганае 14-летнего школьника. Он получил ожоги тела во время купания в бане.

15 марта на северо-восточном склоне горы Круглица на Таганае нашли тело 21-летнего Кирилла Касьянова. Турист приехал из Перми, ушел в одиночный поход 7 марта, но в свою палатку так и не вернулся.