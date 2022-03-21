На Таганае спасатели эвакуировали травмированную туристку

Женщина поскользнулась на крутой тропе

На пешеходном маршруте национального парка «Таганай» 28-летняя женщина получила травму ноги, понадобилась помощь спасателей. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП случилось в минувшие выходные. Женщина из группы челябинских туристов поскользнулась на тропе и упала.

«Дежурная группа Златоустовского отряда на снегоходах нашла пострадавшую в районе приюта „Гремучий ключ“, оказала первую помощь и эвакуировала до Центральной усадьбы. От медицинской помощи туристка отказалась», — рассказали в ПСС.

За минувшую неделю в Челябинской области специалисты спасли в экстренных ситуациях 13 человек, еще четыре человека погибли.

Как ранее сообщал наш сайт, 15 марта на северо-восточном склоне горы Круглица на Таганае нашли тело 21-летнего Кирилла Касьянова. Турист приехал из Перми, ушел в одиночный поход 7 марта, но в свою палатку так и не вернулся.