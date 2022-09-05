На Таганае спасатели эвакуировали двух подростков с высокой температурой

Также помощь понадобилась женщине, повредившей ногу

Спасатели Златоустовского отряда эвакуировали двоих подростков с горы в национальном парке «Таганай». Школьникам стало плохо при подъеме. Об этом сегодня, 5 сентября, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасателей вызывал руководитель туристической группы, с которой путешествовали подростки. У парней диагностировали высокую температуру и общую слабость.

«Спасатели забрали подростков возле приюта „Белый ключ“, эвакуировали до Центральной усадьбы и передали медикам», — рассказали в областной ПСС.

В этот же день помощь понадобилась 39-летней челябинке, которая повредила ногу в районе Киалимского кордона на Таганае. С травмой колена женщина уже не смогла преодолеть 25 км до конца маршрута. Пострадавшую эвакуировали на квадроцикле.