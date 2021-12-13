На Таганае спасатели эвакуировали 12‑летнюю девочку с температурой

Ребенку стало плохо в горах

Специалисты Миасского спасательного отряда эвакуировали 12-летнюю школьницу, у которой поднялась температура в горно-таежной местности. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Туристы из Екатеринбурга успешно прошли маршрут в первый день пребывания на Таганае, однако на следующее утро у одной из участниц похода — 12-летней девочки — поднялась температура до 39 градусов.

«При помощи снегоходов спасатели смогли оперативно эвакуировать ребенка с мамой из горно-таежной местности до города к поликлинике и передать медиками», — сообщили в областной ПСС.

Всего специалисты спасательных отрядов 26 раз выезжали на вызовы в минувшие выходные и помогли 11 туристам.