На Таганае пропавшего туриста из Перми нашли мертвым

Парня искали девять дней

Сегодня, 15 марта, на северо-восточном склоне горы Круглица на Таганае нашли тело 21-летнего Кирилла Касьянова. Турист приехал из Перми, ушел в одиночный поход 7 марта, но в свою палатку так и не вернулся. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Молодой человек отправился в поход от приюта «Гремучий ключ», оставив в палатке личные вещи, документы и снаряжение. С тех пор Кирилл Касьянов не вернулся. Спасатели развернули поисковую операцию вечером 7 марта. Поиски осложняли скалистый рельеф, порывистый ветер и ночные низкие температуры.

«Спустя девять дней тело погибшего юноши было обнаружено на северо-восточном склоне горы Круглица. Причина гибели и обстоятельства произошедшего будут установлены соответствующими органами в ходе проведения расследования», — сообщили в областной ПСС.