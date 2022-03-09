На Таганае пропал 21-летний турист из Перми

Молодого человека ищут с вечера

На Таганае ищут пропавшего 21-летнего молодого человека, который отправился в одиночный поход. Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в пресс-службе национального парка.

Мужчина приехал из Перми один и разбил палатку на территории приюта «Гремучий ключ». К вечеру вторника, 8 марта, туриста не застали на месте.

«На поиски выдвинулись сотрудники МЧС. Они осмотрели Откликной гребень, где пропавшего видели другие туристы. Инспекторы службы охраны „Таганая“ тем временем исследовали с квадрокоптера Круглицу. Сейчас поиски идут в районе Митькиных скал», — сообщили в пресс-службе нацпарка.