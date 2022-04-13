Двое рабочих погибли на свинокомплексе в Челябинской области

Еще два человека находятся в больнице

Сегодня, 13 апреля, от отравления при очистке канализационных стоков на Родниковском свинокомплексе в Красноармейском районе погибли двое рабочих. Еще двоих госпитализировали. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Известно, что погибшие были рабочими подрядной организации.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК Ф („Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц“)», — сообщили в региональном СУ СКР.

Также проверку организовала прокуратура Красноармейского района.

«На место происшествия выехал прокурор района Иван Чеурин для координации деятельности оперативных служб. Идет проверка исполнения законодательства в части соблюдения правил охраны труда при выполнении подрядных работ коммерческой организацией», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее сообщал наш сайт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти горнорабочего в шахте «Центральной» в Пласте Челябинской области.