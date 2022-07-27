На стройплощадке на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы погиб 58-летний рабочий. Об этом сегодня, 27 июля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
ЧП случилось накануне днем. По предварительной информации, мужчину придавило при загрузке бетонных плит в кузов автомобиля.
«Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном СУ СКР.
Как ранее сообщал наш сайт, в Копейске на заводе погиб 34-летний рабочий.