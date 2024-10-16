На стройках под Челябинском полицейские проверили более 30 мигрантов

Зафиксировано 11 нарушений

Полицейские Сосновского района проверили соблюдение миграционного законодательства на местных стройках. Правоохранители просмотрели документы у более чем 30 мигрантов. 11 человек работали с нарушениями, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Пресечены 11 административных правонарушений, в том числе восемь нарушений правил осуществления трудовой деятельности. Судом приняты два решения о принудительном выдворении мигрантов»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются работодатели мигрантов, которым грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.