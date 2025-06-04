В Челябинске 4 июня оперативно устранили пожар на строящейся высотке на улице Труда. В многоэтажном ЖК «Голос. Сердце города» горел утеплитель. Эпичные кадры сильного пожара прислали читатели ИА «Первое областное».
По данным регионального МЧС, угрозы для людей и здания не было. Огонь удалось локализовать в считаные минуты. Однако черный дым, который валил на много метров наверх, напугал горожан. Его было видно даже из других, отдаленных районов города. Эпичные кадры с пожара можно посмотреть в нашем ТГ-канале.

Пресс-служба компании-застройщика прокомментировала случившееся:
 «На территории строительной площадки загорелись строительные отходы, которые были подготовлены для вывоза и утилизации. Причина возгорания сейчас выясняется, на место прибыли пожарные».
В «Голосе» назвали ситуацию некритичной, а черный дым был вызван плавлением обрезков пенопласта и утеплителя. Причину пожара установят специалисты дознания МЧС России по Челябинской области.