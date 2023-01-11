На станциях Челябинской области из‑за сообщения о минировании остановили три поезда

Опасных предметов обнаружено не было

Накануне, 10 января, на станциях Бердяуш, Златоуст и Кыштым экстренные службы проводили проверку вагонов после сообщений о минировании пассажирских поездов. Об инцидентах Первому областному информагентству рассказали в пресс-службах ЮУЖД и Южно-Уральского ЛУ МВД РФ на транспорте.

Оперативники и сотрудники экстренных служб работали на станции Бердяуш, где осмотрели 15 вагонов поезда № 284 Москва — Челябинск. Состав обследовали более трех часов.

«10 января на территории ЮУЖД в ряде пассажирских поездов проводились оперативные мероприятия правоохранительными органами. Пассажиры поезда были временно размещены на вокзале. Поезд прибыл на станцию Челябинск с задержкой 3 часа 23 минуты», — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Также поступило тревожное сообщение о минировании поезда Челябинск — Москва. Состав остановили на станции Златоуст и задержали на 2 часа 9 минут.

«Поступили сообщения об опасных предметах. Были проведены оперативные мероприятия, опасных предметов обнаружено не было. Оперативные службы обследовали все вагоны», — прокомментировали в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Пассажирский поезд № 102 Нижневартовск — Пенза был задержан на станции Кыштым на 3 часа 14 минут. В настоящее время поезд продолжает следовать по своему маршруту. ОАО «РЖД» принимает необходимые меры по сокращению отставания от графика.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).