На станции в Челябинской области две женщины попали под колеса поезда

Одна из них погибла

Сегодня, 22 июня, рядом со станцией Кисегач под поезд попали 64-летняя и 69-летняя женщины. Одна из них скончалась, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Женщины переходили пути, и в какой-то момент их сбил грузовой поезд № 2321. 69-летняя женщина погибла, вторую пострадавшую госпитализировали.

«Устанавливаются все обстоятельства травмирования. На место выехал следователь», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, 17 июня в Кусинском районе Челябинской области женщина попала под колеса грузового поезда и погибла.