На станции в Челябинской области четверо подростков подкладывали на рельсы камни

Родителей хулиганов привлекли к административной ответственности

Сотрудники транспортной полиции установили четверых подростков, которые гуляли рядом с железнодорожными путями и решили подложить на рельсы посторонние предметы. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

В дежурную часть обратился машинист поезда Новокузнецк — Анапа, он увидел школьников, подкладывающих на рельсы камни и пластиковую игрушку на перегоне Челябинск — Шершни. Подростки действовали из любопытства — хотели посмотреть, что будет, когда поезд проедет по предметам.

«Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте провели с подростками и их законными представителями беседу о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта и напомнили, что наложение посторонних предметов на рельсы может повлечь серьезные последствия, как для железной дороги, так и для самих нарушителей», — рассказали в ведомстве.

В отношении родителей 12-летних и 14-летних школьников составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»).

Как ранее сообщал наш сайт, сотрудники транспортной полиции установили личности троих детей, которые подкладывали на рельсы посторонние предметы на станции в Еманжелинске.