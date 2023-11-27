На станции в Челябинске сгорел двухэтажный жилой дом

Пострадавших нет

Сегодня, 27 ноября, на станции Смолино в Челябинске загорелся частный деревянный дом, сообщили в ГУ МЧС по региону. К счастью, в момент ЧП людей в здании не было.

«Пожары в жилье в осенне-зимний пожароопасный период чаще всего происходят из-за человеческой беспечности: проблемы с электропроводкой, перекал печи, оставление электроприборов включенными, плохо потушенные окурки», — напомнили в областном ГУ МЧС.

В минувшие выходные в поселке Мирном под Челябинском на пожаре в жилом доме погибли двухлетняя девочка и трехлетний мальчик. Дети остались дома одни и подожгли диван спичками.