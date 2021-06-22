На станции в Челябинске из цистерны поезда вылилось топливо

Задержки движения локомотивов нет

Сегодня, 22 июня, на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги в грузовом поезде обнаружили цистерну с течью дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Вагон был отцеплен, течь топлива устранена. Пассажирские и грузовые поезда двигаются по расписанию.

«На место происшествия выехал заместитель челябинского транспортного прокурора. После установления причин утечки будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований законодательства при перевозке опасных грузов», — рассказали в ведомстве.