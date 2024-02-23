На станции Смолино внедорожник насмерть сбил пешехода

Водитель скрылся

В Сосновском районе устанавливаются обстоятельства ночного ДТП, в котором погиб пешеход, сообщает Госавтоинспекция.

Инцидент произошел около полуночи 22 февраля у дома 15 по улице Советской на станции Смолино.

«Автомобиль „Танк 500“ совершил наезд на 35‑летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. После происшествия водитель скрылся. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ГИБДД.

Сотрудники полиции нашли водителя-беглеца уже около пяти утра. Им оказался 37‑летний местный житель.

По факту смертельного наезда проводится проверка.

Госавтоинспекторы напоминают: если вам приходится двигаться по дорогам, на которых отсутствует тротуар, следует идти по краю проезжей части навстречу транспорту; в темное время суток необходимо использовать в одежде световозвращающие элементы.