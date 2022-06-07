На втором железнодорожном пути станции под Миассом поезд столкнулся с бульдозером. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

ЧП случилось накануне вечером, 6 июня, на станции Флюсовая ЮУЖД. Водитель спецтехники проводил работы на соседнем железнодорожном пути. В результате столкновения произошел сход трех вагонов поезда.

«Водитель бульдозера госпитализирован. Движение поездов не задерживалось», — сообщили в ведомстве.
Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения трудового законодательства и безопасности движения.