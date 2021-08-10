На станции Челябинск-Южный поезд насмерть сбил мужчину

На месте работает следственно-оперативная группа

Сегодня, 10 августа, на станции Челябинск-Южный на железнодорожных путях нашли тело мужчины. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Личность погибшего устанавливается. На месте работают транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

«Организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в ведомстве.

Как ранее писал наш сайт, на перегоне Мурсалимкино — Вязовая Южно-Уральской железной дороги поезд насмерть сбил пенсионерку.

24 июня на 148-м километре перегона Межозерный — Чурилово мужчина выскочил на железнодорожные пути и, несмотря на сигналы водителя, оставался на месте. Челябинец погиб под колесами состава. Как выяснилось позже, мужчина перед этим, по предварительным данным, убил свою 56-летнюю невестку и решил покончить с собой.

