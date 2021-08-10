На станции Челябинск-Главный два вагона сошли с рельсов

Повреждено два метра железнодорожных путей

Сегодня, 10 августа, на станции Челябинск-Главный при роспуске вагонов два из них сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

Авария случилась в 05:20.

«При роспуске порожних вагонов два из них сошли с рельсов, последний опрокинулся задней частью на бок. На месте стрелочного перевода повредилось полотно длиной в 2 метра», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают следователи для выяснения причины схода.